Das Thüringer Bildungsministerium hat es schwarz auf weiß. Während 2013 noch 1.754 Kinder in Pflegefamilien betreut wurden, waren es 2021 nunmehr 2.207 Kinder, die in Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII in einer Pflegefamilie untergebracht waren.

Besonders akut ist der Mangel an Bereitschaftspflegestellen. Das sind solche Familien, die Kinder im akuten Notfall ad hoc aufnehmen , wo sie im Rahmen einer Inobhutnahme untergebracht werden oder aber so lange, bis für sie eine Lösung gefunden wird.

Eine Lösung könnte die integrative Familienarbeit sein. So, wie sie der Verein St. Elisabeth mit Sitz in Wutha-Farnroda anbietet. "Bei uns werden Kinder mit ganz besonderen Bedarfen betreut. Kinder, die Vernachlässigung erfahren haben oder Gewalt. Kinder, deren Eltern ein Alkohol- oder Drogenproblem haben", sagt Michael Schade, Bereichsleiter des Vereins.

Die Pflege ist für sie mehr als ein Vollzeitjob. Sie ist Tag und Nacht, an Wochentagen und Wochenende im Einsatz und wird dafür bezahlt. "Was mich traurig macht ist, dass viele meine Arbeit nicht als solche sehen. Dabei ist es hammerhart, wenn auch wunderschön. Ich bin so nah am Kind."