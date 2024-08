Der Stadt etwas zurückgeben

Erst Armee, dann Studium, dann Jobs in anderen Städten. Nun ist er zurück. "Und ich hatte dann beobachtet, gerade an den Wochenenden, dass die Stadt relativ ruhig ist. Ich hatte das Gefühl, hier passiert nicht mehr viel. Deshalb habe ich mir überlegt, der Stadt etwas zurückzugeben, damit sie wieder aufblüht."

Seit er sich wieder mehr in die Stadt eingelebt hat, weiß er, in Weißensee ist durchaus etwas los. Doch ein Kino fehlt. Aufs alte Zeltkino war auch er zunächst nicht gekommen. Ideen hatte er viele, die meisten, meint er lächelnd, hätten ihn wohl finanziell ruiniert.

Dann fiel ihm sprichwörtlich das leerstehende Zeltkino vor die Füße. "Ich hatte das Objekt gesehen, es verfiel. Ich dachte, fragst bei der Stadt mal nach, was damit werden soll."

Stadt überließ Kino für kleine Pacht

Die Stadt überließ ihm das Zeltkino für eine kleine Pacht. Da hatte er sie nun, seine Ruine. Inzwischen ist außen alles chic. Das Dach ist auch seit einer Woche dicht.

Das Trägerwerk der Halle insgesamt sei völlig intakt und werde wohl auch in 100 Jahren noch stehen, aber die Wellbleche waren zum Teil verrostet, der Betonboden hatte Risse, der Vorführraum war abgesackt. Und die Halle war voller Gerümpel.

Mario Müller ist Mediengestalter und nun auch Chef im Kino Seeblick im Weißenseer Naherholungsgebiet "Am Gondelteich". Am Freitag, den 16. August, feiert Weißensee das Wasserfest - und auch das Kino soll dann mit einer Diashow über den Ort an den Start gehen. "Da wird noch nicht alles perfekt sein, aber ich will starten", sagt er. Der 47-Jährige möchte bei einem Tag der offenen Tür die künftigen Kino-Pläne vorstellen, der reguläre Betrieb soll am 6. September starten.

Bisher 25.000 Euro investiert

Bis jetzt hat Mario Müller an die 25.000 Euro eigenes Geld in das Kino Seeblick gesteckt. "Ich möchte der Stadt, den Weißenseern Erinnerungen zurückgeben. So wie früher, dass sie hier rausgehen und sagen, das war schön. Ein Edelobjekt wird das nicht. Wird niemals mit dem Komfort eines großen Kinos mithalten können."

Es hallt ein bisschen und neben den etwa 25 Kinostühlen werden Sessel und Sofas stehen. Eine kleine Bar wird noch eingebaut. Mario Müller steckt voller Energie. Er hofft, das Zeltkino kommt gut an. Künftig will er von April bis Oktober an den Wochenenden Filme zeigen. Bildrechte: MDR/Antje Kirsten

Es soll auch Konzerte, vielleicht auch Lesungen und andere Kulturveranstaltungen geben. "Und wenn jemand die Halle für private Feiern, eine Hochzeit buchen will, dann geht auch das." Die Sessel und Sofas können ja verrückt werden. Das macht den Raum variabel.