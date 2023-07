Das "Schambrowski" gibt es nun seit gut einem Jahr. Ende Juni 2022 konnte offiziell die Eröffnung gefeiert werden - mit HipHop, Leckereien vom Rost und zahlreichen Gästen. Seitdem ist in der Magdeburger Allee auch der markante Lichtkasten zu sehen. Den ziert nicht nur der Name des Ladens, sondern auch der Zusatz "Kino - Graffiti - Bücher". Auf der anderen Seite ist in großen Buchstaben "Rotzfrech Cinema" zu lesen. Was genau steckt eigentlich hinter beziehungsweise in diesem Schambrowski?