Die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora beklagt einen zunehmenden Geschichtsrevisionismus in Thüringen. In den vergangenen Jahren seien entsprechende Thesen und Behauptungen "ein wesentliches propagandistisches und ideologisches Kampffeld" der extrem rechten Szene geworden, informierte die Stiftung.

Der Stiftungsdirektor Jens-Christian Wagner sagte dazu MDR KULTUR: "Wir merken seit einigen Jahren, dass geschichtsrevisionistische Legenden sich sehr, sehr stark verbreiten." Das habe mit der Digitalisierung zu tun und dem Umstand, dass Meinungsbildung und Wissensaneignung mittlerweile im Wesentlichen im Netz stattfinde und nicht mehr in Bibliotheken oder auch in seriösen Tageszeitungen oder im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

Auf der neuen Webseite zeigen die Macher, wie aus ihrer Sicht vor allem in der extrem rechten Mischszene aus Reichsbürgern, "Montagsspaziergängern", "Freien Thüringern" und AfD Geschichtsrevisionismus betrieben wird. Hier werde versucht, mit wissenschaftlich nicht haltbaren Thesen oder auch nur bloßen Behauptungen deutsche Geschichte wieder in eine Erfolgsgeschichte umzudeuten und die Verbrechen des Nationalsozialismus (wie auch des deutschen Kolonialismus) zu relativieren und kleinzureden oder eine Schuldumkehr zu betreiben.

Die Webseite "Geschichte statt Mythen" wird Schritt für Schritt aufgebaut. Sie ist Teil eines Dokumentations- und Forschungsprojekts zur Erfassung und Auswertung von Geschichtsrevisionismus in Thüringen, das am 1. August 2024 an der Friedrich-Schiller-Universität Jena gestartet ist. Das Projekt ist am Lehrstuhl Geschichte in Medien und Öffentlichkeit der Friedrich-Schiller-Universität Jena angesiedelt und erfolgt in enger Kooperation mit der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora.