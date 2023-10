Logisch, dass man am Theater da an den Krieg von Troja denkt, der zehn Jahre lang tobte und das Leben nicht nur einer Generation veränderte. Dem ersten Reflex, zu einem der alten griechischen Stücke zu greifen und es in neuer Regieherrlichkeit zu aktualisieren, hat man in Dresden widerstanden. Stattdessen wurde der Auftrag erteilt, etwas Neues zu schreiben, um die Thematik näher an unsere Zeit zu holen, hin zu den Kriegen der Gegenwart.

Erzählt wird zum einen die Geschichte von Ajax, dem griechischen Helden, der in diesem Krieg nicht am Feind, sondern an sich selbst zugrunde geht und damit auch eine traumatisierte Familie hinterlässt. Es gibt aber noch eine zweite Ebene des Erzählens. Auch hier geht es um eine Familie: Vater, Mutter, Kind, die in einer Eigenheimsiedlung am Rande einer deutschen Gegenwartsstadt leben. Zwei Welten also und ein Weltenwanderer.