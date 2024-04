Zu Studienzwecken Fensterbauer Eurolam in Wiegendorft führt 4-Tage-Woche ein

Hauptinhalt

01. April 2024, 15:17 Uhr

Weniger Arbeiten für gleiches Gehalt - was für viele Arbeitnehmer noch immer ein Traum ist, wird für die Fensterbauer bei Eurolam in Wiegendorf im Weimarer Land Realität. Die Firma beteiligt sich an einer Studie zum neuen Arbeitsmodell. Die Studie läuft bis Ende September