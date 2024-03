An Thüringer Hochschulen dürfen weiter nur Frauen Gleichstellungsbeauftragte werden. Diese Regel hat das Thüringer Verfassungsgericht in Weimar bestätigt. Sie sei mit der Verfassung vereinbar, entschied das Gericht am Mittwoch. Die AfD hatte die Regelungen kritisiert und ein Normenkontrollverfahren beantragt.