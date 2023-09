Erneut hat ein Hundehalter sein Tier bei großer Hitze im Auto gelassen. Passanten riefen am Montagnachmittag in Weimar die Polizei zur Straße "Am Graben". Der Hundehalter hatte zwar die Autofenster ein wenig geöffnet, dennoch herrschten Temperaturen von über 30 Grad Celsius.

Tierhalter, die ihren Hund bei Hitze oder Minusgraden im Auto lassen, müssen unter Umständen mit einer Anzeige rechnen (Symbolbild). Bildrechte: MDR