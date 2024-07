Es entsteht der Kinofilm "Der Frosch und das Wasser" von Regisseur Thomas Stuber. In den Hauptrollen sind Aladdin Detlefsen und Kanji Tsuda zu sehen. Wie die Film- und Medienstiftung NRW schreibt, geht es in dem Spielfilm es um einen Mann, der aus seinem monotonen Alltag in einer betreuten Wohngemeinschaft ausbricht.

Bisher hatte sich der Mann demnach geweigert, per Sprache mit seinen Mitmenschen zu kommunizieren. Während eines Ausflugs seiner Einrichtung schließt er sich spontan einer japanischen Reisegruppe an. Dabei begibt er sich in eine zaghafte Freundschaft mit einem Japaner und blüht beim gemeinsamen Roadtrip in fremder Umgebung auf.