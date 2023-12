Bildrechte: IMAGO / Jürgen Ritter

Mit den Ohren sehen Bauhaus-Museum Weimar bietet Führungen per Telefon an

14. Dezember 2023, 19:08 Uhr

Mit Museumsführungen per Telefon soll Kultur direkt nach Hause geholt werden können. Das Projekt "Bei Anruf Kultur" richtet sich vor allem an blinde und sehbeeinträchtigte Menschen. Als erstes Museum in Thüringen kann jetzt auch das Bauhaus-Museum über das Telefon besucht werden.