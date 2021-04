Es war spät an diesem 22. Oktober 1992. Der Unternehmer Arnold N. und sein Fahrer "Carlos" kamen von einer Geschäftsreise und es war schon dunkel in Weimar. Beide bemerkten den roten Nissan mit einem niederländischen Kennzeichen, der in einer Seitenstraße stand. Arnold N. musste wohl auch gewusst haben, wer in dem Wagen saß und da auf ihn wartete.

Was dann passierte, schildern damals beteiligte Beamte an dem Fall in etwa so: Arnold N. verließ seinen Wagen und ging in Richtung roter Nissan. Wenige Minuten später verschwand er dann um eine Straßenecke. "Carlos" , der eigentlich Karl-Heinz V.-M. heißt, wartete einige Minuten. Als sein Chef nicht wieder auftauchte, ging er ihm hinterher. Später sagte "Carlos" bei der Polizei aus, dass er Arnold N. blutend und nicht mehr ansprechbar auf dem Boden liegend gefunden habe. Er alarmierte Polizei und Krankenwagen. Doch es war zu spät. Arnold N. starb mit 45 Jahren an Stichverletzungen. Vom Täter mit dem roten Nissan fehlte jede Spur.

Für die Staatsanwaltschaft Erfurt und das Thüringer Landeskriminalamt tat sich mit dem Tod von Arnold N. ein komplizierter Fall auf. Zwar hatten sie Hinweise auf den Täter, weil "Carlos" das Nummernschild erkannt hatte und damit der Halter des Wagens identifiziert werden konnte. Aber diesen zu finden und die wahren Tathintergründe zu ermitteln, stellte sich in den folgenden Jahren als Suche nach der Nadel im Heuhaufen heraus. Ein Ermittler fotografierte den Tatort in Weimar. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Lange kriminelle Karriere

Nur wenige Monate später, Anfang 1993 und rund 400 Kilometer weiter westlich, beschäftigten sich Polizeibeamte in Nordrhein-Westfalen (NRW) ebenfalls mit dem verstorbenen Arnold N. Die Fahnder bekamen Hinweise auf den international agierenden Drogen- und Falschgeldhändler Paolo S..

Ausgangspunkt ihrer Ermittlungen gegen ihn war eine falsche 100 Dollar-Note, bezeichnet als Fälschungsklasse 655. Die hatte S. einem Polizeiinformanten in NRW angeboten. Doch aufgetaucht waren die Blüten erstmals in Weimar. Die Spuren führten zu Arnold N. und einem offenbar großen Falschgeldgeschäft, dessen Scheitern möglicherweise seinen Tod bedeutet hatte. N. hatte bis Anfang der 1990er-Jahre im Gefängnis gesessen. Nach seiner Haftentlassung entzog er sich der Führungsaufsicht seines Bewährungshelfers und ging nach Ostdeutschland, genauer nach Weimar.

N. hatte zu diesem Zeitpunkt bereits eine lange kriminelle Karriere hinter sich. Laut internen Ermittlungsakten, die MDR THÜRINGEN vorliegen, war er der Kopf einer international agierenden Drogenhändlerbande in der alten Bundesrepublik. Er galt als ein ausgekochter Drogengangster, der Heroin und Kokain in ganz Europa verkaufte. So soll er noch im Februar 1992 an einem Kokaindeal im Hafen von Genua in Italien beteiligt gewesen sein. Es ging um eine Lieferung von insgesamt 200 Kilogramm Koks. Ein Belgier und ein Italiener konnten mit einem Teil der Drogen verhaftet werden.

Der Stoff war offenbar von einem kolumbianischen Schiff, das aus Südamerika gekommen war, übernommen worden. Wie genau, das konnten die Fahnder damals nicht herausfinden. Aber Arnold N., der zu diesem Zeitpunkt schon von Weimar aus agierte, hatte damals eine hochseetüchtige Yacht im Hafen von Genua.