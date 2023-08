Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von drei Jahren gefordert und das unter anderem mit der kriminellen Energie des Angeklagten begründet. Der Amtsrichter hatte bei einem Beschluss gegen die Maskenpflicht an Schulen das Neutralitätsgebot missachtet. Der damals am Amtsgericht Weimar tätige Jurist ordnete im April 2021 an, dass die Kinder an zwei Weimarer Schulen keine Masken mehr tragen müssten. Er begründete seine einstweilige Anordnung mit dem Kindeswohl.