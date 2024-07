Geld war für Schulmaterialien der Kinder gedacht

Mit dem Geld wollte Juliane die neuen Schulmaterialien für ihre Kinder bezahlen. Eigentlich trägt die Physiotherapeutin nie so viel Bargeld mit sich herum. Sie wollte nur der kleinen lokalen Buchhandlung, in der sie die Schulhefte bestellt hat, die hohen EC-Gebühren ersparen. "Dadurch war es natürlich noch ärgerlicher, weil ich ja eigentlich nur was Gutes tun wollte", sagt Juliane.

Das ging auch Schwiegermutter Marion W., der Oma der angehenden Schulkinder, nicht mehr aus dem Kopf. "Ich habe tagelange darüber nachgedacht, weil das auch ein Thema ist, was man überall hört", erzählt sie. Mit einem Zettel-Aushang in dem Supermarkt appelliert Marion W. nun an die mutmaßliche Diebin. Bildrechte: MDR/Sebastian Großert

In dem Schreiben fordert sie die Unbekannte auf, das gestohlene Geld zurückzugeben. "Das Geld kann dir kein Glück bringen", schreibt sie. Dann weist sie die mutmaßliche Diebin an, das Geld in einen Briefumschlag zu legen und in der Physiotherapie-Praxis von Juliane abzugeben. "Dein Gewissen wird es dir danken", beendet die Oma ihren Appell.

Ich glaube, da hat jemand aus einem Moment der Schwäche heraus verkehrt gehandelt. Und ich finde, diese Schwäche sollte man korrigieren dürfen. Marion W., Schwiegermutter des Opfers

Marion W. vermutet, dass es sich nur um einen "Gelegenheitsdieb" handelt, dem die Hand ausgerutscht ist. "Ich glaube, da hat jemand aus einem Moment der Schwäche heraus verkehrt gehandelt. Und ich finde, diese Schwäche sollte man korrigieren dürfen. Mir ist der Appell an das Gewissen und die Moral viel wichtiger als eine Bestrafung." Es gehe ihr vordergründig auch nicht um die Geldsumme. Vielmehr wolle sie alle Leser des Briefes zum Innehalten und Nachdenken anregen.

Geld noch nicht zurückgegeben