Bus-und Zugreisende in Weimar müssen sich auf monatelange Umbauarbeiten auf dem Bahnhofsvorplatz einstellen. Wie die Stadt am Donnerstag auf einer Einwohnerversammlung bekanntgab, wird die Schopenhauerstraße mitsamt ihrer Bushaltestellen ab 21. Mail umgebaut. Während der Bauzeit sollen die Stadtbusse in der Carl-August-Allee halten, die vom Bahnhofsvorplatz abgeht.