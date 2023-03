Die Straße am Goetheplatz in Weimar wurde bereits erneuert. Nun ist der Gehweg dran.

Die Straße am Goetheplatz in Weimar wurde bereits erneuert. Nun ist der Gehweg dran. Bildrechte: Stadtverwaltung Weimar

Die Arbeiten sollen am Montag mit einer Vollsperrung vor der Post beginnen. Die Zufahrt in die Geleitstraße bleibt dabei erhalten, teilte die Stadtverwaltung mit. Anlieger- und Lieferverkehr werden über die Schwanseestraße und die Karl-Liebknecht-Straße geleitet, Busse halten in der Coudraystraße. Die Bauarbeiten am Goetheplatz sollen bis Mitte Mai 2023 abgeschlossen werden.