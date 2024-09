Der Zwiebelmarkt in Weimar findet von Freitag, 11. Oktober, bis Sonntag, 13. Oktober, statt.

Am Sonntag ist von 12 bis 18 Uhr in der Innenstadt verkaufsoffener Sonntag. Die Geschäfte haben also geöffnet.

Und seit 1990 gehört der Stadtlauf am Samstag zum Zwiebelmarkt dazu. Mehr als 2.000 Läufer absolvieren ab 12:15 Uhr die Elf-Kilometer-Runde. Schon um 9:30 Uhr starten die Kinderläufe. In diesem Jahr findet mittags wieder ein Staffellauf 2 x 5,5 Kilometer statt. Start und Ziel ist jeweils der Goetheplatz.

Wegen der begrenzten Parkplätze in der Innenstadt empfiehlt die Stadt, den P&R-Parkplatz in der Humboldtstraße (inklusive Bus-Shuttle) zu nutzen oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln etwa mit dem VMT-Tagesticket anzureisen. Außerdem kann auf dem Herrmann-Brill-Platz geparkt werden (Kosten zehn bis zwölf Euro).

Die Erfurter Bahn und Abellio Rail Mitteldeutschland setzen zusätzliche Züge ein. Jeweils in allen drei Nächten für die Abreise von Weimar in Richtung Erfurt, Jena und Kranichfeld.

Der letzte Shuttlebus Richtung Humboldtstraße fährt um 23 Uhr, Abfahrt Busbahnhof Hoffmann-von-Fallersleben-Straße/Katholische Kirche.

Behindertenparkplätze gibt es in der Ackerwand sowie in der Hummelstraße und in der Vorwerksgasse. Taxis stehen in der Heinrich-Heine-Straße.

Während des Zwiebelmarkt-Laufes am Samstag, 12. Oktober, ist von 9 bis 14:30 Uhr mit Einschränkungen zu rechnen.

Der Busparkplatz für Reisebusse befindet sich in der Marcel-Paul-Straße. Ein- und aussteigen können Fahrgäste am Busbahnhof Paul-Schneider-Straße nahe der Katholischen Kirche und auf dem Herrmann-Brill-Platz.

In der Stadt Weimar gilt während des Zwiebelmarkts ein besonderes Fahrplanangebot für die Stadtbuslinien. Die zentrale Bushaltestelle ist in der Coudraystraße.

Freitag, 11. Oktober: 12:00 bis 1:00 Uhr

Samstag, 12. Oktober: 6:00 bis 1:00 Uhr

Sonntag, 13. Oktober: 8:00 bis 23:00 Uhr

Die Verkaufsstände sind jeweils bis 18 Uhr geöffnet. Das Bühnenprogramm endet Freitag und Samstag um 24 Uhr, am Sonntag um 22 Uhr. Bereits am Mittwoch, 9. Oktober, und Donnerstag, 10. Oktober, gibt es den Wochenmarkt der Heldrunger Zwiebelbauern in der Schillerstraße.

Bildrechte: MDR/Christian Franke

Wie sind Polizei, Feuerwehr oder die Organisatoren zu erreichen?

Die Polizei am Kirchberg 1 ist telefonisch zu erreichen unter: 03643/88 20 oder unter 110, die Feuerwehr in der Kromsdorfer Straße 13 ist erreichbar unter Tel.: 03643/555 555 oder unter 112.

Das Organisationsbüro Händler ist erreichbar unter: 03643/762 482 oder -483. Das Organisationsbüro Verkehr ist erreichbar unter: 03643/762 448 oder -420. Für Telefongespräche fallen die ortsüblichen Gebühren an.

Was gibt es für Auflagen für die Besucher?

Für den Zwiebelmarkt hat die Stadt Weimar ein Messerverbot und verschärfte Taschenkontrollen angekündigt. Außerdem sind im gesamten Zwiebelmarktgebiet der Verkauf und das Mitführen von Glasflaschen aller Art laut ordnungsbehördlicher Verordnung untersagt. Zuwiderhandlungen stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und werden entsprechend geahndet.

Wer wann wo auftritt, steht noch nicht fest. Mehr dazu in Kürze hier. Es werden aber auf mehreren Bühnen in der Innenstadt allerlei Musik und Show geboten. So am Theaterplatz, auf dem Weimarer Markt, am Gotheplatz, am Frauenplan, am Herderplatz und am Platz der Demokratie.

Traditionell eröffnen die frisch gebackene Zwiebelmarktkönigin und der Oberbürgermeister am Freitag um 12 Uhr mit dem Anschnitt des Zwiebelkuchens das Markttreiben.

Bildrechte: MDR/Alexander Reißland

Kinder lädt das Weimarer Jugend- und Kulturzentrum Mon Ami wieder zum Kinderzwiebelmarkt ein. Angebote sind zum Beispiel:

Zwiebelinchen-Basteln

Kinderschminken

Zwiebel-Haarreifen gestalten

Fotostation

Zwiebelmarkt-Forscher-Rallye

Spielplatz mit Karussell, Trampolin Klettergarten, Rollenrutsche

Am Nachmittag gibt es jeweils ein Bühnenprogramm.

Bildrechte: Karina Heßland-Wissel

Erstmals schriftlich erwähnt wurde der "Viehe- und Zippelmarckt" 1653. Weimarer und die Bewohner der Umgebung deckten sich nach Angaben der Stadt Weimar damals mit dem Wintervorrat an Zwiebeln und Gemüse ein.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich der Zwiebelmarkt zu einer überregionalen Attraktion. Nachdem er auf drei Tage ausgedehnt wurde, wurde 1872 eine eigene Marktordnung erlassen. Goethes Verbundenheit mit dem Markt ist demnach vielfach belegt. Er ließ Zwiebelrispen an seinem Schreibtisch befestigen, schmückte sein Haus damit und lobte die gesundheitsfördernde Wirkung der Zwiebel.