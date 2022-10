Mit knapp 400 Verkaufsständen und dem Wegfallen der Maskenpflicht wird in Weimar am Wochenende der 369. Zwiebelmarkt gefeiert. Vergangenes Jahr tummelten sich 170.000 Menschen am Volksfest-Wochenende.

Dieses Jahr rechnet die Stadt Weimar mit noch mehr Besucherinnen und Besucher. Das liege auch an den guten Wetterprognosen. Zwar hätten sich weniger Reisebus-Gruppen angemeldet, dafür gebe es mehr Anfragen von individuell anreisenden Personen, teilte die Stadt MDR THÜRINGEN mit.

Wieder mehr Stände und Programm in Weimar

Bereits ab Mittwoch eröffneten die ersten Heldrunger Zwiebelbauern ihre Verkaufsstände, auch wenn es aufgrund des Dürresommers und der schlechteren Ernte deutlich weniger sind als zuvor erwartet. Am Freitag eröffnet Weimar das älteste Volksfest der Region traditionell mit der Verkostung des Zwiebelkuchens durch die Zwiebelmarktkönigin und Oberbürgermeister Peter Kleine.

Programm und Öffnungszeiten zum Zwiebelmarkt

Freitag, 7. Oktober, von 12:00 bis 23:00 Uhr: Die Verkaufsstände öffnen bis 18 Uhr, das Bühnenprogramm endet 22 Uhr.

Samstag, 8. Oktober, von 6:00 bis 23:00 Uhr: Die Verkaufsstände öffnen wieder bis 18 Uhr, das Bühnenprogramm endet 22 Uhr.

Sonntag, 09. Oktober, von 8:00 bis 22:00 Uhr: Die Verkaufsstände öffnen wieder bis 18 Uhr, das Bühnenprogramm endet 21 Uhr.

Besucherinnen und Besucher können sich auf ein vielfältiges Bühnenprogramm an mehreren Standorten der Weimarer Innenstadt freuen. Die Veranstaltungen finden auf dem Markt, auf dem Theaterplatz, am Goetheplatz, am Herderplatz und im Oppelschen Garten statt.

Außerdem können besucht werden: der Historische Markt, der Kinderzwiebelmarkt am Mon Ami, das Eisenbahnfest am Eisenbahnmuseum, das Konzert der Weimarer Comedian Harmonists am Sonntag ab 18 Uhr im Deutschen Nationaltheater und der verkaufsoffene Sonntag. Zum 31. Weimarer Stadtlauf am Samstag gehen Läufer erstmals bei einem zweifachen 5.5 Kilometer Staffellauf an den Start. Start und Ziel ist der Goetheplatz.

Das gesamte Programm zum Weimarer Zwiebelmarkt ist hier nachzulesen.

Die Stadt Weimar rechnet mit mehr Besuchern als beim letzten Zwiebelmarkt im Vorjahr. Bildrechte: dpa

Sonderzüge und mehr Busse

Aufgrund der Vielzahl der Besucher zum Zwiebelmarkt empfiehlt die Stadt die Anreise per Bus und Bahn. Auf Strecken im Gebiet um Weimar werden in den Nächten auf Samstag und Sonntag zusätzliche Züge fahren.

So werden zwischen Erfurt-Gera und Weimar-Kranichfeld mehr Züge eingesetzt. In der Nacht zum Samstag und zum Sonntag verkehren Sonder-Züge von Weimar nach Jena Göschwitz, Kranichfeld und Erfurt. Hier lesen Sie den geltenden Fahrplan.

Auf der Strecke zwischen Apolda-Weimar-Erfurt werden ebenfalls in der Nacht zum Samstag und Sonntag mehr Züge eingesetzt. Empfohlen wird bei der Anreise mit der Bahn das Thüringen-Ticket oder ein Hopper-Ticket.

Auch in Weimar fahren die Stadtbusse an dem Wochenende häufiger. Hier geht es zum Routenplaner.

Gäste, die mit dem Auto anreisen, werden gebeten, den Hauptparkplatz P & R Humboldtstraße/Kaufland zu nutzen. Von dort aus fahren Shuttle-Busse in die Innenstadt. Haltestelle sind Busbahnhof Hoffmann-von-Fallersleben-Straße/Katholische Kirche. Für eine Gebühr von 4 Euro inklusive Parkplatz können Gäste bis 23 Uhr zurück zum Hauptparkplatz kommen. Kinder und Schwerbehinderte fahren kostenlos.

Behindertenparkplätze können in der Hummelstraße (Taxi-Stellplatz), in der Vorwerksgasse und der Ackerwand genutzt werden. Für Reisebusse gibt es Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten am Busbahnhof Paul-Schneider-Straße nahe der Katholischen Kirche und auf dem Herrmann-Brill-Platz sowie ein Parkplatz in der Marcel-Paul-Straße.

Sperrungen und Bus-Umleitungen in Weimar

Das gesamte Zwiebelmarkt-Gebiet in der Innenstadt von Weimar bleibt für den Verkehr während der Öffnungszeiten des Marktes gesperrt. Busse, die über den Goetheplatz fahren, werden über die Coudraystraße umgeleitet.

Alle Sperrungen sind hier auf der Karte eingezeichnet.

Einschränkungen beim Stadtlauf

Während des Weimarer Stadtlaufes am 8. Oktober kommt es zudem von 9 bis 15.30 Uhr zu weiteren Einschränkungen auf der Wegstrecke. Die Veranstalter rechnen mit 2000 Teilnehmern.

Hygiene- und Sicherheitshinweise

Auf dem gesamten Gebiet des Zwiebelmarktes ist nach Angaben der Stadt der Verkauf und das Mitführen von Glasflaschen aller Art verboten. Verstöße würden eine Ordnungswidrigkeit darstellen. Es besteht keine Maskenpflicht, jedoch gelten die aktuellen Thüringer Corona-Regeln.