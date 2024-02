Laut Landrat Werner Henning (CDU) erhielten seit Dezember im Eichsfeld 135 Menschen die Karte, von denen sich 17 einen Job gesucht hätten. Außerdem hätten 35 der betroffenen Menschen den Landkreis verlassen. Für Henning ist dies ein Erfolg, da die Flüchtlinge ihr Leben selbst in die Hand nehmen würden. Die Bezahlkarte biete einen Anreiz zu arbeiten und sich so auch besser zu integrieren. Wer einer Arbeit nachgeht, bekommt sein Geld weiter ausbezahlt - also die Leistungen laut Asylgesetz plus den Verdienst, der damit teilweise verrechnet wird. Zusätzlich hofft Henning noch auf einen geringeren Verwaltungsaufwand.