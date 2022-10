Das würde ich so nicht unbedingt sagen. Ich glaube, das Problem ist, dass die Menschen zufrieden sind mit denen, die an der Macht sind, solange es ihnen gut geht. Ob es nun Parteien sind oder Bürgermeister. Wenn die Menschen Probleme kriegen, dann wenden sich von dem bestehenden System ab. Ob das nun ein Parteiensystem ist oder ob das unabhängige Kandidaten sind. Ich denke mal, das Problem ist anders gelagert. Das hat nicht unbedingt was mit den Parteien zu tun. Wobei die Gesellschaft ja sehr differenziert geworden ist. Diese ganz großen Volksparteien gibt es ja in dem Sinne nicht mehr. Wir haben hier im Eichsfeld noch die CDU, die als Volkspartei durch unseren christlich geprägten Landstrich noch da ist. Aber bundesweit sieht man ja, wo die Sache hingeht.

Was mir wirklich zu kurz kommt in der Bundespolitik ist der Mittelstand. Es wird viel für die ganz Kleinen gemacht. Die Leute, die so knapp drüber sind über dieser Grenze Geringverdiener, Hartz IV, die werden in dieser ganzen Geschichte gerade vergessen. Und auch der Mittelstand, der wird hier vergessen. Mit der Energiepreisbremse erreicht man da nicht so viel. Da wird mit der Gießkanne wieder Geld ausgeschüttet und kommt im Endeffekt nicht bei den Richtigen an. Und das ist schlechte Regierungsarbeit in Berlin.