Für die Aufbereitung des geförderten Rohsalzes sind mehrere Standorte im Gespräch. Südharz Kali bevorzugt ein Gelände am Bahnhof von Bernterode und hat als Alternativstandort ein Industrie- und Gewerbegebiet in Leinefelde genannt. Beide Orte liegen im Eichsfeld. Das Landesverwaltungsamt hält beide Standorte für geeignet, wobei Leinefelde aus Sicht der Behörde etwas besser geeignet wäre. Der Nordhäuser Landrat Matthias Jendricke (SPD) hatte sich unlängst für Sollstedt als Verarbeitungsstandort ausgesprochen. Südharz Kali ist für diese Variante offen und verweist darauf, dass der Standort bereits an das Eisenbahnnetz angeschlossen ist. Allerdings müsste Sollstedt noch von den Raumplanern geprüft werden, was für Bernterode und Leinefelde schon geschehen ist´.