Das Amtsgericht Heiligenstadt hat am Mittwoch einen mutmaßlichen "Reichsbürger" wegen versuchter Nötigung, versuchter Erpressung, Beleidigung und Urkundenfälschung zu einem Jahr und neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 66-Jährige sieben Straftaten begangen hat. Als Auflage legte die Richterin 250 Sozialstunden fest. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

In insgesamt sechs Schreiben an die Staatsanwaltschaft und den Heiligenstädter Bürgermeister habe der Angeklagte seit 2021 eine "Drohkulisse" aufgebaut, so die Richterin. Er habe Forderungen in Millionenhöhe aufgemacht, um Kontopfändungen durch die Stadt zu verhindern.