Nach Angaben des Energieministeriums sind 2022 in Thüringen bislang 16 neue Windräder gebaut worden. Weil zugleich zwei Anlagen zurückgebaut wurden, bleibt ein tatsächlicher Zuwachs von 14 Windrädern. Insgesamt stehen aktuell 858 Windräder in Thüringen. Dem Ministerium zufolge wird die Zahl der Windräder weiter steigen. Allein im vergangenen Jahr wurden 51 neue Windräder genehmigt, aber noch nicht alle gebaut.



Der Ausbau der Windenergie ist in Thüringen politisch seit Jahren umstritten. Während Rot-Rot-Grün dem Bau neuer Windräder offen gegenübersteht, gibt es in der Opposition große Bedenken gegen diese Energiepolitik. Auf Druck von CDU und FDP war 2020 durch eine Gesetzesänderung der Bau von Windrädern in Thüringer Wäldern gänzlich verboten worden. Auch zahlreiche Bürgerinitiativen hatten sich in den vergangenen Jahren gegen den Ausbau der Windenergie gestemmt.