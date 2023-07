Der "Schmücke-Tunnel" auf der A71 ist am Sonntagmorgen in beide Richtungen gesperrt worden. Grund sind nach Angaben der Autobahn GmbH technische Probleme. Wie eine Sprecherin der Autobahn GmbH sagte, hat es einen Stromausfall gegeben. Die Dauer der Sperrung sei unklar.

Der Verkehr in Richtung Schweinfurt wird an der Anschlussstelle Heldrungen in Fahrtrichtung Sangerhausen an der Anschlussstelle Kölleda abgeleitet.