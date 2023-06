Autofahrer in und um Suhl müssen ab Freitagabend mehr Zeit einplanen. Wie ein Sprecher der Stadtverwaltung mitteilte, wird mit erheblich mehr Verkehr in der Innenstadt gerechnet. Grund ist, dass die Autobahn 71 von Freitag, 23. Juni, 18 Uhr bis Samstag, 24. Juni, 18 Uhr voll gesperrt wird.

Nach Angaben der Autobahn GmbH stehen Arbeiten an der Talbrücke Albrechtsgraben an. Diese könnten nur ohne Verkehr auf der Brücke durchgeführt werden. Deswegen werde die Autobahn zwischen dem Dreieck Suhl und der Abfahrt Meiningen-Nord in beide Richtungen voll gesperrt. Zudem werde im gleichen Zeitraum auch die Raststätte Dolmar in Fahrtrichtung Sangerhausen gesperrt. Grund dafür seien Wartungsarbeiten.