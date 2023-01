Die seit dem frühen Dienstagmorgen in Flammen stehenden 800 Strohballen in Westerengel im Kyffhäuserkreis hat die Feuerwehr kontrolliert abbrennen lassen. Der Brandherd habe wegen seiner großen Ausdehnung nicht gelöscht werden können, teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit. Der Brand wurde in der Nähe eines Schafstalls gelegt. Tiere kamen nicht zu Schaden.