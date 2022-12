In Feldengel im Kyffhäuserkreis hat es erneut gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, zündeten Unbekannte am Mittwochabend auf einem Grundstück ein Fahrzeug an. Das Feuer griff auf weitere vier Fahrzeuge über, die vollständig ausbrannten. Durch das Feuer entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Die Autos waren nicht angemeldet.