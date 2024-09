Bildrechte: MDR/Dirk Reinhardt

Kyffhäuserkaserne Bundeswehr vergrößert ihren Standort in Bad Frankenhausen

07. September 2024, 17:21 Uhr

Immer mal wieder öffnet die Bundeswehr ihre Kasernentore, um der Bevölkerung zu zeigen, was sie tut, was sie kann und welche Ausrüstung sie dafür zur Verfügung hat. Am Samstag war in der Kyffhäuserkaserne in Bad Frankenhausen Tag der offenen Tür, mehr als 10.000 Besucher kamen. Mit ihrem Standort im Kyffhäuserkreis hat die Bundeswehr noch einiges vor.