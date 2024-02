Bildrechte: Landespolizeiinspektion Nordhausen

Kripo live Nach Farbattacke in Thüringen: Polizei sucht Katzenhasser

04. Februar 2024, 05:00 Uhr

Im Kyffhäuserkreis wird nach einem Unbekannten gesucht, der freilaufende Katzen mit grüner Farbe besprüht. Die Farbattacken sind ein Schock für Katzenbesitzer. Nun bittet die Polizei Zeugen um Hinweise. Und: Wie kann man den Tieren nach so einer Attacke helfen? Was sollte man in keinem Fall tun? Dazu haben wir Lothar Hoffmann, den Präsidenten der Landestierärztekammer, befragt.