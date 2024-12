Auch Benny arbeitet in einer Behindertenwerkstatt. Er hat seinen Platz in der WG durch die Empfehlung seiner Hausärztin gefunden. "Ich finde es echt klasse hier", sagt er begeistert. "Alle Vorstellungen, die ich vorher hatte, wurden übertroffen." Besonders das gemeinsame Kochen bereitet ihm Freude: "Ich bin der WG-Koch so zusagen. Ich koche sehr gerne und viel. Das habe ich von meiner Oma in die Wiege gelegt bekommen."

Für den Alltag fehlt ein WG-Bus

Für seine Leidenschaft hat Benny auch genug Platz. Das Herzstück des Hauses ist der großzügige Wohn- und Essbereich in der Mitte des Flachbaus. Hier wird gemeinsam gegessen, in der Weihnachtszeit werden Plätzchen gebacken, Kränze gebastelt und über das Erlebte gesprochen. Während Benny oft das Gespräch sucht, ist Denny eher wortkarg. Doch in einem sind sich beide einig: "Gefällt ma", sagt Denny knapp, wenn es um das Leben in der Wohngemeinschaft geht.

Bildrechte: MDR/Sarah Rose

Ein Highlight für die Gruppe sind die Wochenenden. Gemeinsam geht es auf den Weihnachtsmarkt, zur Alpaka-Wanderung, in den Freizeitpark oder zum Boccia-Turnier. Doch solche Ausflüge sind logistisch anspruchsvoll. Ein behindertengerechtes Fahrzeug, in das alle sechs Bewohner samt Rollstuhl passen, fehlt bislang. Das können sie sich derzeit nicht leisten.

Ohne Spenden wird das diesmal nicht zu stemmen sein, sagt Simone Lieder während die sechs Bewohner um sie stehen. Sie wissen darum und hoffen, dass bald genug Geld da ist. Denn ohne die Unterstützung der Eltern und deren Autos sind die Ausflüge bisher nicht möglich. „Wenn keiner Zeit hat, fällt der ganze Ausflug ins Wasser“, bedauert Benny. „Und ich will ja auch nicht immer die Eltern dabei haben“, ergänzt Patrice. Einfach mal mit der Betreuerin raus aus Sondershausen fahren, wenn sie Lust haben, das geht nicht.

Ein Abend, an dem auch nicht alle Eltern mitsollten: der letzte Discobesuch. Benny zeigt Videos vom DJ-Duo “Gestört aber Geil“, das an dem Abend aufgelegt hatte. Die Stimmung im Raum wird lebendig, als die jungen Erwachsenen in Erinnerungen an die durchtanzte Nacht schwelgen. „Schlapp machen? War nicht“, sagt Pflegerin Sophie und lacht. Sie gehört zu dem Team vom ambulanten Pflegedienst, der die jungen Erwachsenen etwa 16 Stunden am Tag betreut, auch nachts. Sie unterstützt nur dort, wo Unterstützung benötigt wird. „Aber wir begleiten, wo wir können“, erklärt Sophie. Und so heißt es am Wochenende schon mal: Tanzen statt Nachtwache - bis in die frühen Morgenstunden.

Motor einer jeden WG: der Putzplan