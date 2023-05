In Sondershausen ist am Dienstagabend ein verletzter Jagdhund gefunden worden. Stadtsprecherin Janine Skara sagte, das Tier sei in der Wilhelm-Külz-Straße entdeckt worden. Der Hund habe an der Brust geblutet. Es sei möglich, dass ein anderes Tier den Hund verletzt hat.

Der verletzte Jagdterrier wurde operiert. Bisher konnte das Tier keinem Halter zugeordnet werden. Bildrechte: Stadt Sondershausen/Janine Skara