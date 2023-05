Die Nordhäuser Landkreisverwaltung fordert wegen anhaltender Zugausfälle eine Expressbusverbindung zwischen Erfurt, Sondershausen und Nordhausen. Wie eine Sprecherin des Landratsamts MDR THÜRINGEN mitteilte, soll damit die Anbindung an die Landeshauptstadt abgesichert werden. Eine Regionalbuslinie solle kleine Gemeinden mit den Städten verbinden.

Hintergrund sind zahlreiche Zugausfälle, einerseits aufgrund des gravierenden Personalmangels in den Bahn-Stellwerken, andererseits, weil ab Juni Bauarbeiten an der Zugstrecke die Situation verschärfen werden. Deshalb fordert das Landratsamt von der Landesregierung, den Verkehr auf der Bahnstrecke Erfurt-Nordhausen bis zum Abschluss der Sanierung im Jahr 2028 offiziell einzustellen und durch einen leistungsfähigen und zuverlässigen Busverkehr zu ersetzen.

Geht es nach dem Landkreis Nordhausen, sollen hier in Nordhausen in naher Zukunft gar keine Züge mehr fahren - um die Zuverlässigkeit für Reisende zu erhöhen. Bildrechte: dpa

Die Bahn hatte informiert, dass auch im Juni wieder Züge auf der Bahnstrecke zwischen Erfurt und Nordhausen ausfallen. Grund sei, dass die Bahn die Stellwerke in Ringleben, Straußfurt, Greußen und Wasserthaleben nur in einer Schicht besetzen könne. Wochentags fahren daher nur zwischen 6 und 15 Uhr Regionalbahnen und an den Wochenenden von etwa 10 bis 20 Uhr. Davor und danach werden Busse eingesetzt. Die Probleme auf der Strecke gibt es schon seit einem Jahr.