Nach einem Wohnhausbrand in Niedergebra (Kreis Nordhausen) befindet sich eine Verdächtige weiter in Haft. Wie eine Polizeisprecherin MDR THÜRINGEN sagte, soll die 39-Jährige am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Bildrechte: Silvio Dietzel

Dann wird entschieden, ob die Frau in Untersuchungshaft kommt. Am Mittwoch will die Polizei den Tatort noch einmal auf mögliche Brandstiftung absuchen.

In der Nacht zu Montag hatte in Niedergebra ein leerstehendes Einfamilienhaus gebrannt. Noch in der Nacht war die Frau festgenommen worden. Feuerwehr und Polizei waren mehrere Stunden im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Gbäude völlig zerstört. Der Gesamtschaden wird laut Polizei auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden.