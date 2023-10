Die Mehrheit des Nordhäuser Kreistages möchte die juristische Auseinandersetzung des Landratsamtes mit dem gerade wiedergewählten Nordhäuser Oberbürgermeister Kai Buchmann (pl) beenden. Knapp 30 der 46 Kreistagsmitglieder fordern Landrat Matthias Jendricke (SPD) in einem Offenen Brief zur Zurückhaltung in der Causa Buchmann auf. Sie möchten, dass Jendricke die Beschwerde gegen die gerichtlich aufgehobene Suspendierung von Oberbürgermeister Kai Buchmann (pl) zurücknimmt.

Für die Region ist es wichtig, dass Landratsamt und Rathaus zusammenarbeiten. Dieser Wunsch kommt aus der gesamten Stadt. Kai Liebig Bürgerliste Südharz (BLS) im Nordhäuser Kreistag

Sie verweisen darauf, dass Buchmann eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Stadtrat von Nordhausen angekündigt habe. Außerdem müsse es eine Rolle spielen, dass Buchmann von einer deutlichen Mehrheit in Nordhausen im September zum Oberbürgermeister wiedergewählt worden sei.

In der Stadt solle politisch Frieden einkehren und gemeinsame Projekte angegangen werden. "Es muss endlich wieder einen Dialog in Nordhausen geben. Für die Region ist es wichtig, dass Landratsamt und Rathaus zusammenarbeiten. Dieser Wunsch kommt aus der gesamten Stadt", sagte etwa Kai Liebig von der Bürgerliste Südharz (BLS) im Nordhäuser Kreistag. Die Kreistagsmitglieder der AfD hatten den Brief nicht unterzeichnet.

Kirchen haben bereits zum Ende des Streits aufgerufen

Zuvor waren bereits Vertreter der christlichen Kirchen in Nordhausen mit einem offenen Brief an die Öffentlichkeit getreten. Darin forderten sie den Landrat auf, nicht weiter gegen Buchmann vorzugehen und den Streit mit ihm beizulegen.