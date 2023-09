Die AfD, bundesweit vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft, gewann seit Ende Juni nicht nur die Landratswahl in Sonneberg, sondern auch eine Bürgermeisterwahl in der Kleinstadt Raguhn-Jeßnitz in Sachsen-Anhalt. In Nordhausen sollte jetzt der dritte Streich folgen. Aber die Oberbürgermeisterwahl in Nordhausen endete für AfD-Fans enttäuschend.