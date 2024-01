In Nordhausen haben am Sonntag nach Angaben der Versammlungsbehörde 1.500 Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. Die Veranstalter sprachen dagegen von 3.000 Menschen. Das Bündnis "Nordhausen zusammen" hatte zu der Demonstration aufgerufen.

In Altenburg haben am Sonntag nach Angaben der Polizei rund 2.000 Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. Unter dem Motto "Zusammen gegen Rechts! Nie wieder ist jetzt!" hatte ein Bürgerbündnis zu dem Protest aufgerufen.

Demokratische Kräfte stellten eine Mehrheit in der Gesellschaft dar und müssten sich gemeinsam gegen das Erstarken des Rechtsextremismus stellen, hieß es. In der Demokratie gebe es keinen Platz für Rassismus und Ausgrenzung. Die Demonstration führte vom Altenburger Hauptbahnhof zum Marktplatz. Bereits am Freitag und Samstag hatten in mehreren Thüringer Städten Kundgebungen gegen Rechtsextremismus stattgefunden.