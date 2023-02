Baumsterben im Stadtpark

Dirk Küchenthal läuft durch den Nordhäuser Stadtpark. An dessen Rand fließt die Zorge so gerade wie mit einem Lineal gezogen. In einer umzäunten Anlage mitten im Park leben Tiere wie Damwild, Esel oder Ziegen. Etwa 1.700 Bäume wachsen hier. Ausgerechnet in dieser grünen Oase häufte sich das Baumsterben in den vergangenen Jahren.

Der Stadtpark Nordhausens zeigt anschaulich, wie das städtische Baumsterben im Klimawandel abläuft. Selten ist Trockenheit alleine dafür verantwortlich. Die Extreme sorgen nur dafür, dass andere nachteilige Faktoren ihre volle Wirkung entfalten. Im Falle des Stadtparks ist dies der Standort.

Nordhausens Altvordere hatten ein ehemaliges Überschwemmungsgebiet der Zorge zu ihrem Parkgebiet erkoren. Das war 1907. Damals war das nachvollziehbar, denn das Gelände war unbrauchbar. Ein karger Kiesboden. "Die Humusschicht ist ausgerechnet hier sehr dünn. In diesem Boden stecken wenig Nährstoffe", sagt Küchenthal.

Aus heutiger Sicht wirkt der Standort wie eine historische Fehlentscheidung. Bäume hatten es wegen des Bodens hier nie leicht. Mit dem Klimawandel kam die Trockenheit hinzu, die die schwächeren Pflanzen aussortierte. In den vergangenen fünf Jahren musste die Stadt hier 140 Bäume fällen lassen.

Im Jugendalter auf Krücken: Die jungen Bäume in Nordhausen stehen in Holzrahmen.

Küchenthal steht neben drei dünnen Bäumen, die von einem Holzrahmen gehalten werden. Die Rinde ist gelb angestrichen. Eine Art permanente Sonnencreme, um die zarten Pflanzen vor der Sonne zu schützen. Nachpflanzungen sind ein heikles Thema für den Baumkontrolleur.

Zu viele Menschen glaubten demnach, dass jeder abgestorbene oder gefällte Baum 1:1 nachgepflanzt werden könne. Auf so ungeeignetem Boden wie dem des Stadtparks sei das nicht so einfach. "Wir können nur da Bäume nachpflanzen, wo sie auch eine Chance haben zu überleben. Und selbst dann schaffen sie das nur mit aufwendiger Starthilfe wie einem speziellen Gemisch für die Wurzeln und einer Stabilisierung", sagt er.

Nordhausen: 600 Bäume mehr gefällt

Kommunen sind per Gesetz dazu verpflichtet, "Verkehrssicherheit" herzustellen. Bedeutet, niemand sollte in einer Stadt durch einen herabfallenden Ast verletzt werden. Deshalb beschäftigen Städte wie Nordhausen eigene Baumkontrolleure.

Dirk Küchenthals Arbeit hat sich durch den Hitzesommer 2018 verändert. In den vergangenen fünf Jahren habe man 600 Bäume mehr fällen müssen als in den Jahren davor. Um die vielen Bäume überhaupt rechtzeitig prüfen zu können, bevor sie zur Gefahr werden, mussten die Kontrollzyklen kürzer werden. "Wir, können immer weniger Entwicklungspflege für die Bäume leisten, sondern beschäftigen uns fast nur noch mit der Verkehrssicherung", so Küchenthal.

Baumsterben: Die Kosten des Klimawandels

Durch Klimawandel und das Baumsterben steigen für die Kommunen die Kosten, wie das Beispiel Sondershausen zeigt. Andreas Fritsch ist Mitarbeiter im "Sachgebiet Grün". Er fing 2008 an, im Amt zu arbeiten. "Die Kosten haben sich mehr oder weniger verdoppelt im vergangenen Jahrzehnt", sagt er.

Damals hatte die Behörde für Straßenbäume ein Pflegebudget von 35.000 Euro. Heute stehen allein für die Straßenbäume 80.000 Euro im Haushalt der Kreisstadt. Dazu kommen die Gelder für die Pflanzen auf den großen Parkanlagen in Sondershausen. Für die Grünflächenbäume stiegen die Kosten von 25.000 Euro auf 42.000 Euro im vergangenen Jahr.

Insgesamt bezahlt die Stadt für Baumpflege von ehemals 70.000 Euro nun 155.000 Euro. "Wir haben zwar in der Zwischenzeit noch weitere Bäume übernommen, aber so ein Anstieg lässt sich dadurch nicht erklären. Das ist eine Folge der Trockenheit", so Fritsch.

Nordhausen: Theaterbuche soll gefällt werden