In Nordhausen versendet die Stadtverwaltung die Briefwahl-Unterlagen für die Stichwahl des Oberbürgermeisters. Wie die Kommune am Mittwoch mitteilte, bekommen alle Wähler, die bereits im ersten Wahlgang per Briefwahl gewählt haben, die Briefwahlunterlagen automatisch zugeschickt. Die ausgefüllten Unterlagen könnten unfrankiert im adressierten roten Wahlbriefumschlag an die Stadtverwaltung gesendet werden, in den Briefkasten am Rathaus eingeworfen werden oder am Wahltag selber in jedem Wahllokal abgegeben werden.

Briefwahlunterlagen in der Stadtverwaltung Nordhausen. Bildrechte: Stadt Nordhausen