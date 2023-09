Mit dem AfD-Mann Jörg Prophet sei eine Kooperation "völlig undenkbar", sagt Wagner und zählt eine ganze Reihe an Gründen auf. "Jörg Prophet ist AfD-Funktionär und gehört damit zu einem Landesverband, der von Björn Höcke geleitet wird und der vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird", sagt Wagner. Prophet mache sich allein durch seine Parteimitgliedschaft mit den "geschichtsrevisionistischen, menschenfeindlichen, rassistischen, antisemitischen Äußerungen Höckes" gemein.

Er ist in der Gedenkstätte Mittelbau-Dora nicht willkommen, solange er sich nicht glaubhaft von den extremrechten Positionen seiner Partei distanziert. Und dazu ist er ja ganz offensichtlich nicht bereit. Jens-Christian Wager, Leiter Gesamtstiftung Gedenkstätte Buchenwald, über AfD-Bewerber Jörg Prophet

Wagner erklärt weiter: "Dann kann man sich die geschichtspolitischen Äußerungen und Handlungen von Herrn Prophet angucken und wird feststellen, dass er bei Weitem nicht so gemäßigt ist, wie er sich selbst versucht darzustellen." Er erinnert an Prophets Treffen mit dem rechtsextremen Compact-Magazin mitten im Wahlkampf.

Auf Einladung des "notorischen Antisemiten" Jürgen Elsässer sei der Nordhäuser Oberbürgermeister-Kandidat hier zwischen "dezidierten Neonazis und sogenannten Reichsbürgern" aufgetreten.

AfD- Oberbürgermeister-Kandidat Jörg Prophet beim Kandidatengespräch vor de Wahlen in der Hochschule Nordhausen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Doch Wagner ist längst nicht fertig: Auch in Nordhausen sei "Prophet einschlägig geschichtspolitisch aufgetreten", habe den Tag der Befreiung am 8. Mai 1945 zum "Tag der Niederlage" verklärt und er bediene sich mit Worten wie "Schuldkult" auch im Jargon von AfD, NPD und radikalen Rechten, so Wagner. Deshalb werde es keinerlei Kooperationen mit Prophet geben, sollte er in Nordhausen zum Bürgermeister gewählt werden. "Wir würden ihn nicht nur nicht einladen, sondern gestatten ihm ganz explizit nicht, an Gedenkstättenveranstaltungen teilzunehmen. Das gilt für Herrn Prophet und andere AfD-Funktionäre schon seit Jahren", so Wagner.

Anders sieht das Daniel Klajner, der Intendant des Theaters Nordhausen, das ähnlich wie die Gedenkstätte Mittelbau-Dora tief in die demokratische Stadtgesellschaft hineinwirkt. "Ich begrüße jeden Kandidaten gern in unserem Haus. Ich freue mich über jeden Austausch, solange sich diese Person an Recht und Gesetz hält", sagt Klajner und mahnt zu mehr Gelassenheit:

"Ich wünsche mir, dass in dieser Sache alle sehr viel unaufgeregter werden. Wir leben in einem Rechtsstaat. Wenn ein Oberbürgermeister das Gesetz bricht, dann liegt es am Rechtsstaat darüber zu urteilen."

Mit ca. 200 Beschäftigen ist das Theater Nordhausen nicht nur einer der größten Arbeitgeber der Stadt. Es ist auch prägend für die Stadtgesellschaft. Bildrechte: IMAGO / agefotostock

Dass Klajner sich diplomatischer äußert als Wagner, ist bei genauer Betrachtung wenig verwunderlich. Während Mittelbau-Dora komplett von Land und Bund finanziert wird, sitzt der Nordhäuser Oberbürgermeister qua Amt im Aufsichtsrat des Theaters. Sollte Prophet gewählt werden, muss Klajner also direkt mit ihm zusammenarbeiten. Prophet wäre sogar sein Vorgesetzter.

Trotzdem würde das Theater Nordhausen kritisch bleiben: "Eine Einflussnahme von der Politik auf den Spielplan ist ausgeschlossen. Dem würde ich als Intendant niemals zustimmen."

Daniel Klajner, der Intendant des Theaters Nordhausen, wird einem AfD-Oberbürgermeister offen gegenübertreten. Seine "rechtsextreme Verwandtschaft" wäre jedoch unerwünscht, sagt er. Bildrechte: Theater Nordhausen