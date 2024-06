Wenn die Sprache auf Richter Rüdiger Richel - Spitzname "R hoch 3" - kommt, ist vom "Menschen in Robe" die Rede. "Er ist der freundlichste Richter", sagen Berufskollegen. "Er verhandelt auf Augenhöhe", wird ebenfalls immer wieder gesagt. Dass Richter "kein Machtberuf, sondern einer wie jeder andere auch" sei, habe er vom früheren Mühlhäuser Amtsgerichtsdirektor Kurt Daubitz gelernt. Verhandlungsgeschick und Menschlichkeit seien wichtig, sowie immer an das Gute im Menschen zu glauben.

Angeklagte mit katholischen Glauben habe er während der Prozesse immer an die zehn Gebote in der Bibel erinnert. Er habe sie auch gefragt, wie sie an seiner Stelle entscheiden würden. Wenn es eine Bewährungschance gab, erklärte er ihnen ausgiebig den Grund. Aber auch, wenn es eine Haftstrafe ohne Bewährung geben musste . Der Verurteilte habe fast immer das Gefühl, dass er gerecht behandelt wurde, sagen Verteidiger. Richel selbst ist der Überzeugung: "Im Knast wird keiner besser" und "Manchmal ist das Bauchgefühl besser als das Gesetz".

Prozessbeteiligte erinnern sich gut an die feinfühlige Verhandlungsführung - auch in eigentlich schwer zu verhandelnden Prozessen. Im Februar diesen Jahres hatte er die Eltern von vier getöteten Jugendlichen als Nebenkläger in Saal 1 sitzen. Fast ein Jahr nach dem schweren Unfall bei Bad Langensalza musste er über die angeklagte fahrlässige Tötung in sieben Fällen und zahlreiche weitere Strafvorwürfe entscheiden. Dabei verkündete das Schöffengericht die für ein Amtsgericht höchstmögliche Strafe von vier Jahren Haft.