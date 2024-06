Erfurt Zoo streitet mit Gastro-Pächter vor Gericht

Ein neuer Pächter steht nach Angaben des Zoos bereit. Doch während die Beteiligten auf das Verfahren warten, muss der Zoopark nun improvisieren und das gerade in den Sommerferien. So wird ab der kommenden Woche unter anderem ein mobiler Getränke- und Essensverkauf neben dem Savannen-Imbiss eingerichtet, wie die Zoo-Verwaltungschefin Inga Hettstedt sagte. An Tagen mit hohen Besuchererwartungen soll es zudem zusätzliche Verpflegungsmöglichkeiten durch externe Anbieter wie das "Coffee Bike" geben.

Der neue, ebenfalls von einem externen Anbieter betriebene Kiosk neben dem Savannen-Imbiss sei in den Ferien täglich, anschließend donnerstags bis sonntags geöffnet. Das zusätzliche Angebot soll den Mangel an Gastronomie abmildern, der durch den Rechtsstreit entstanden ist. Weil an den festen Kiosken an der Afrika-Savanne und am Bauernhof das Wasser abgestellt wurde, war zuletzt oftmals nur noch das Bistro "Hakuna Matata" auf dem Plateau geöffnet.