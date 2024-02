In Nordhausen sind vier Personen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Die Polizei geht davon aus, dass ein 20 Jahre alter Autofahrer am Freitagabend in der Kasseler Landstraße am Stadtrand versucht hat, trotz Sperrfläche und Gegenverkehrs zu überholen. Der Mann sei mit seinem Auto frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert.

Bildrechte: Silvio Dietzel