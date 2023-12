Musik oder Handwerk? Diese Frage hat sich Noah Nöthling nach dem Abitur in diesem Sommer gestellt. Entschieden hat er sich für eine Ausbildung in der Werkstatt von Andreas Montag. Der 65-Jährige ist nicht nur sein Ausbilder, sondern auch sein Großvater. Noah ist aktuell einer von zwei Seiler-Azubis in Thüringen. In Triebes erlernt ebenfalls ein junger Thüringer das Handwerk; deutschlandweit sind es 36.

Schlotheim hat Beinamen Seilerstadt

Der Ruf Schlotheims als Seilerstadt war geprägt von der Vielzahl der ortsansässigen Seilermeister. Im 19. Jahrhundert hat es mehr als 50 gegeben. Daraus entstand ein Industriezweig mit bis zu 19 Industriebetrieben der Seilerei und Weberei an einem Standort. Zu DDR-Zeiten arbeiteten mehr als 1.000 Menschen in der Branche. Seile aus Schlotheim waren damals ein Export-Schlager.

In den 1990er-Jahren änderte sich das schlagartig. Es gab zu wenig Absatz und Nachwuchs. Viele alte Seilermeister sind inzwischen gestorben. Von denen habe er viel gelernt, sagt Montag. Der Handwerksbetrieb des 65-Jährigen ist als einziger übriggeblieben.

In der Werkstatt von Andreas Montag stehen zehn Spulmaschinen. Aus Natur- oder Kunst-Fasern können sie Seile in allen Dicken und Längen produzieren. Dieses alte Handwerk will der 19-jährige Noah Nöthling lernen. Der Abiturient hat im September eine dreijährige Lehre als Seiler begonnen. Die Werkstatt kennt er seit seiner Kindheit.

Mit zwölf, 13 Jahren hat er seinen Großvater auf Märkte begleitet und weiß seitdem, wie dicke und dünne Seile entstehen. Er durfte auch seine erste Stricke machen. Sein Großvater hat sich gefreut, als ihm der Enkel von seinen Plänen erzählt. Seitdem schlafe er besser, sagt Andreas Montag.

Andreas Montag hat zu DDR-Zeiten in einem Seilerbetrieb gearbeitet und sich nach der Wende 1989/1990 selbstständig gemacht. Der studierte Textilingenieur kam nach einer Lehre als Stricker in Mühlhausen in einen Schlotheimer Seilerbetrieb. Dass er Noah ausbilden darf, bedarf einer Sondergenehmigung der Handwerkskammer.

Montag hat sich neben der klassischen Seilerei auf das Konfektionieren von Anschlagketten aus Metall für Kräne spezialisiert, strickt aber weiterhin Sicherheitsnetze für Spielplätze und Zoos - und sogar die Seile für Erotik-Shops.

Das Seiler-Handwerk an sich wird nie aussterben, ist Montag sicher - weil bestimmte Techniken nur per Hand umgesetzt werden könnten. Es würden auch weiterhin aus Seilen und Schnüren dicke Taue produziert.

