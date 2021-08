Der Abbau der maroden Turmspitze der Marktkirche in Bad Langensalza kostet 80.000 Euro. Wie Pfarrer Dirk Vogel sagte, teilen sich der Kirchenkreis und die Kirchengemeinde die Kosten.

Für die am Donnerstag geplante Aktion sind zwei Kräne notwendig, die am Mittwoch aufgestellt wurden. Ein Kran bringt dabei zwei Personen auf den 80 Meter hohen Turm, dort werden sie die Turmspitze auseinandernehmen. Ein zweiter Lastenkran transportiert dann in einem großen Käfig die beiden Laternen und die Glocke nach unten.