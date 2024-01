Früher - das ist zwei Jahre her. Da hatte die Azmannsdorfer Löschgruppe nur so was Ähnliches wie eine "Trabi"-Garage. Sascha Bennewitz erinnert sich: "Wir hatten 60 Zentimeter neben dem Fahrzeug, wenn das direkt an der Wand parkte. Dort haben wir uns auch umgezogen." Man musste im Entengang in die Garage.