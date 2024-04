In Nordthüringen übt die Bundeswehr ab Montag erneut Tiefflüge mit Kampfhubschraubern. Wie die Bundeswehr im hessischen Fritzlar mitteilte, finden die Flüge nachts in Teilen Nordthüringens und Hessens statt. Teilweise soll in Höhen von unter 30 Metern geflogen werden. Das Übungsgebiet erstreckt sich den Angaben nach über der Region Mühlhausen im Unstrut-Hainich-Kreis.