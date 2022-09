Im Prozess um den Überfall auf zwei Journalisten in Fretterode im Eichsfeld haben die Anwälte der Nebenkläger plädiert. Die Rechtsbeistände der beiden Opfer erklärten, die Angeklagten sollten wegen gefährlicher Körperverletzung, schweren Raubes und Sachbeschädigung verurteilt werden. Nebenklage-Anwalt Rasmus Kahlen legte dem Gericht nahe, bei der Strafhöhe die "menschenverachtenden Beweggründe " der Tat zu berücksichtigen. Es sei die neonazistische Grundhaltung der Angeklagten gewesen, die den "brutalen Angriff auf Fachjournalisten begründete und eine No-Go-Area für freie Presse in Fretterode schaffen" sollte. Einen konkreten Strafantrag stellten die Nebenkläger nicht.

Der andere Nebenklage-Anwalt Sven Adam attestierte der Polizei in der Region ein "System- und Strukturversagen". Die Hauptverhandlung vor dem Landgericht Mühlhausen sei nicht wegen der Ermittlungsarbeit der örtlichen Polizei, sondern trotz deren Ermittlungen möglich geworden. Als Beispiel für Fehler der Polizei nannte der Nebenklage-Anwalt, dass Beamte zugeschaut hätten, als mehrere Personen unmittelbar nach der Tat Gegenstände aus und in das Auto der Angeklagten räumten. Erst als das Thüringer Landeskriminalamt die Ermittlungen übernahm, habe sich die Situation verbessert.

Die Staatsanwaltschaft hatte drei Jahre und vier Monate Haft für den älteren der beiden Angeklagten gefordert. Gegen den Jüngeren sollte ein Jahr und neun Monate Haft verhängt, allerdings zur Bewährung ausgesetzt werden. Zudem sollte der Jüngere 2.000 Euro an "Reporter ohne Grenzen" zahlen. Der Prozess geht in der kommenden Woche mit den Plädoyers der Verteidiger weiter; das Urteil soll am 15. September verkündet werden.