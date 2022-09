Zwei Industriekletterer einer Denkmalpflegefirma hatten dann in über 70 Meter Höhe am Turm gearbeitet. Ziel war, die absturzgefährdeten Teile mit einem zweieinhalb Tonnen schweren Käfig zu sichern . Das hatte der Kirchengemeinde Luft für weitere Arbeiten verschafft.

Der Marktkirchenverein sammelt weiterhin Spenden. So wurden in dieser Woche allein bei geführten Touren zur Aussichtsplattform der Marktkirche 777 Euro gespendet. Am kommenden Sonntag gibt es drei weitere Führungen auf dem Turm. Ein Konzert in der Gottesackerkirche ist am Sonntag ebenfalls geplant. Auch dessen Erlös ist für die Turmhaube der Marktkirche bestimmt.