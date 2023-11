Nach Insolvenz Neue Betreiberin für 24-Stunden-Läden gefunden

Neun Monate nach der Insolvenz von "Emma's Tag und Nacht" gibt es für die 24-Stunden-Läden in Grabe und Kammerforst im Unstrut-Hainich-Kreis eine neue Betreiberin. Wie der Grabsche Ortsteilbürgermeister Karsten Lutze (CDU) MDR THÜRINGEN sagte, sind die Verträge am Freitag unterschrieben worden. Ab 1. Dezember kümmert sich die Mühlhäuser Unternehmerin Janett Scholl um beide Läden.

Unklar ist noch, was aus Thüringens erstem Laden von "Emma's Tag und Nacht" wird. Der Laden in Altengottern ist seit Sommer geschlossen. Anfang des Jahres hatte die Erfurter Betreibergesellschaft der automatisierten "Emma's Tag und Nacht Markt"-Dorfläden Insolvenz angemeldet .

Vom vorläufigen Insolvenzverfahren sind insgesamt sieben Läden betroffen. Sechs davon sind mit Fördermitteln vom Land gebaut. Die Läden in Emleben und Burgtonne im Kreis Gotha sowie in Großvargula im Unstrut-Hainich-Kreis warten seit Monaten auf die Eröffnung. Für den Ettersburger Laden im Weimarer Land gibt es inzwischen einen Betreiber. Er soll in den nächsten Wochen wiedereröffnet werden.