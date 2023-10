Millionenprojekt Nägelstedt: Neuer Abwasserkanal sorgt für massive Probleme

Beim Neubau des Abwasserkanals im Bad Langensalzaer Ortsteil Nägelstedt gibt es große Probleme. Diese haben bereits den Stadtrat erreicht. In der September-Sitzung haben einige Stadträte ihr Unverständnis über die Dauer-Baustelle geäußert. Sogar von 52 Wochen Verzögerung war die Rede. Deshalb gab es am Mittwoch einen Ortstermin in Nägelstedt. Dort hieß es: "Wir krempeln den ganzen Ort um."