Der neugewählte Bürgermeister will nun die Gräben im Stadtrat schließen. Blankenburg sagte MDR THÜRINGEN, er wollte auf alle Fraktionen zugehen. Es sei wichtig, dass im Stadtrat wieder sachlicher miteinander umgegangen werde. Entsprechende Probleme hatte der frühere Bürgermeister Hans-Joachim Roth (CDU) als Grund für seinen Rücktritt genannt. Blankenburg sagte zudem, ganz oben auf seiner Aufgabenliste stehe der Erhalt des Schlotheimer Gymnasiums. Das Landratsamt wollte die Schule wegen sinkender Schülerzahlen schließen, was der Kreistag aber verhinderte .

Sein Amt im Rathaus wollte Blankenburg am kommenden Montag antreten. Er sagte, die Vereidigung könne vermutlich erst im Oktober stattfinden. In den nächsten Tagen werde er alles mit seinem Arbeitgeber Bundeswehr regeln. Dort führt er bisher in Berlin eine Verwaltung mit 75 Mitarbeitern. Sein Vorgesetzter habe ihn ermutigt zu kandidieren, sagte der neue Bürgermeister. Er sei traurig, die "tolle Truppe" zu verlassen.